Projeto da Marques de Castilho distinguido

O projeto de três alunos da Marques de Castilho ficou apurado entre as 100 melhores ideias, num universo de 270, no concurso nacional DecoJovem, SiteStar.pt 4

Na sequência da participação na iniciativa nacional da DecoJovem, SiteStar.pt 4, que convidou as escolas a desenvolver páginas Web em português, sob domínio.pt, os alunos Artur Vidal, Fábio Pires e João Mendes do 10.º ano do curso profissional técnico de informática e sistemas da Marques de Castilho, orientados pela professora Nazaré Freitas, concorreram a este concurso, na categoria 2 – “Faz a Diferença”, com a ideia de criar um uma página Web que servisse de instrumento de divulgação e disseminação de eventos e ações dinamizados pelo clube do voluntariado do agrupamento, dando-lhe assim maior visibilidade.

O projeto destes alunos da Marques de Castilho ficou apurado entre as 100 melhores ideias, num universo de 270, aguardando agora a receção do voucher com o respetivo domínio para a construção da página Web e habilitando-se a uma viagem a Berlim.

O clube de voluntariado “Castilho’s Helping Hands”, da responsabilidade da professora Miquelina Vilaranda, foi criado no ano letivo 2013-2014, e está inscrito no programa nacional “Young Volunteam”. Desde então tem desenvolvido várias ações com o objetivo de sensibilizar a comunidade educativa para a importância do voluntariado e contribuir para o bem-estar de alguns membros da comunidade de Águeda.