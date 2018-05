Projeto de prevenção rodoviária envolveu só este ano mais de meio milhar de crianças

Neste ano letivo já participaram perto de meio milhar de crianças das escolas do ensino básico do 1º ciclo do concelho de Águeda no projeto de prevenção e educação rodoviária, ao abrigo da parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Águeda e Os Pioneiros

Esta tem sido uma atividade que tem vindo a ganhar cada vez mais expressão no seio da comunidade educativa tendo-se constatado, neste ano, a adesão de todos os professores do concelho, com os 4ºs anos.

Com a turma de Aguada de Baixo, concluiu-se a 1ª fase, que consta de sessão teórica em que são transmitidas aos alunos as regras básicas a cumprir enquanto peões, passageiros e veículos e, ainda, algumas noções relativas à matéria de proteção do meio ambiente. Posteriormente, por forma a facilitar a interiorização desses comportamentos, atitudes cívicas e valores para uma inserção segura, são incitados a colocar em prática o que aprenderam, conduzindo bicicletas e carro de pedais em circuito rodoviário preparado para o efeito. A sessão prática, desenvolvida em circuitos interiores e exteriores, possibilitou que “a brincar” existisse uma interiorização dos conteúdos abordados, derivado à necessidade de resolução de problemas que lhes foram colocados pela circulação em diferentes condições. Entretanto, dar-se-á inicio à 2ª fase, com a mascote do projeto “PP- Pioneiro na Prevenção” a visitar, em cada escola, todas as turmas que participaram, fazendo uma breve abordagem dos temas e a entrega da carta de condução.