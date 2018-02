Projeto educativo das escolas de Valongo do Vouga

O Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga apresentou aos parceiros educativos o projeto educativo 2017/2021, que norteará a política educativa nos próximos quatro anos

Foram cerca de três dezenas os parceiros do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga convidados e estiveram presentes alguns professores e técnicos. A apresentação surge, frisou o diretor do agrupamento de Valongo do Vouga, Vítor Martins, “depois de meses de debates, audições, análises swot”. Foram ouvidos “alunos, professores e técnicos, assistentes técnicos e operacionais, pais/encarregados de educação e parceiros educativos”.

Na oportunidade, o diretor realçou a importância do projeto educativo e referiu-se aos serviços e ofertas curriculares disponíveis, destacando, no âmbito dos serviços pedagógicos, a equipa multidisciplinar (EM), o apoio ao aluno e à família (GAAF), ao gabinete de apoio comportamental (GAC) e aos serviços especializados de apoio educativo.

O responsável do agrupamento de Valongo do Vouga destacou ainda a “vasta oferta disciplinar e de projetos”: apoio coadjuvado em sala de aula, salas de estudo específicas, caderneta de cromos “Tou no TOP”, desporto escolar, PAPES (Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde), eco-escolas, Valongo a Va-Ler, para além de clubes como mini-golfe, patinagem, mexe-te sem stress, jogos de tabuleiro, mediadores, sons de palco, sons da rua e informática. Destaque especial para a oferta complementar de TIC (tecnologias de informação e comunicação) no 1º CEB, “caso único no concelho”.

Vítor Martins salientou igualmente os quatro eixos de intervenção que norteiam o plano estratégico e operacional, que passam pela melhoria do ensino e da aprendizagem; prevenção do abandono, absentismo e indisciplina; gestão e organização e relação escola-família-comunidade.

A.P.L.

