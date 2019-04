PSD Águeda: Candidata aguedense ao Parlamento Europeu agradeceu “Confiança e apoio”

Na assembleia de secção do PSD, Luís Tendeiro destacou a “importância de manter a dinâmica vencedora” demonstrada recentemente com a vitória de Sérgio Neves, nas eleições intercalares de Travassô e Óis da Ribeira

A assembleia de secção tinha na ordem de trabalhos a análise da situação política, local e nacional, mas acabou centrada na lista de candidatos do partido às próximas eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para 26 de maio.

O presidente da comissão política, Luís Tendeiro, sublinhou o “bom momento vivido” pelo PSD Águeda e a “importância de manter a dinâmica vencedora demonstrada recentemente com a vitória de Sérgio Neves, nas eleições intercalares de Travassô e Óis da Ribeira”.

Paulo Matos, mandatário concelhio da lista candidata ao Parlamento Europeu, teceu fortes elogios à escolha da aguedense Ana Miguel dos Santos e Hilário Santos, em nome da distrital de Aveiro do PSD, destacou o curriculum académico e profissional da candidata, concretizando que o mérito foi determinante para a escolha.

Ana Miguel dos Santos agradeceu a “confiança” e o “forte apoio demonstrado pelos militantes” e apontou para a importância de discutir a Europa, recordando a importância do projeto europeu para o desenvolvimento do país e a necessidade de Portugal tirar melhor partido dos fundos comunitários. A candidata aguedense, que ocupa a 8.ª posição na lista apresentada pelo PSD ao Parlamento Europeu, apelou à mobilização do PSD Águeda e do concelho nas iniciativas de campanha.