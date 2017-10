PSD perdeu 20% dos eleitores na oposição em Águeda

Uma análise cuidada das percentagens eleitorais para a Câmara Municipal de Águeda permite concluir que o PSD nunca teve um resultado tão modesto como o de 1 de outubro último e que o PS regressou a números próximos dos anos 80 do século XX.

A tendência de descida contínua do PSD manteve-se e o pico do PS, atingido nas três eleições anteriores já com o contributo de alguns social-democratas, transferiu-se agora para o movimento independente. O PS não capitalizou com o poder autárquico; e o PSD não foi capaz de recuperar o eleitorado que lhe dava conforto nas autárquicas até princípio deste século, mesmo tendo em conta as divisões recentes dos socialistas, que dariam origem ao Juntos.

PRIMEIRAS ELEIÇÕES MAIS RENHIDAS

Outro dado importante na evolução dos resultados dos partidos em Águeda permite verificar a erosão acentuada sentida pelo CDS (teve sempre mais de 20% até 1993), tendência que se verificou a partir dos anos 90 mas com consequências no executivo já este século. A partir das eleições em que se coligou com o PS, em 2001, o CDS não conseguiu chegar aos seis por cento do eleitorado quando voltou a concorrer sozinho.

Nas eleições até 1989, o CDS rivalizava com o PS como segundo partido mais votado em Águeda. Nessa época, o PSD, tendo embora a maioria, vencia com vantagens de cinco a 10% (em 1985 foram mesmo 64 os votos de vantagem para o CDS); apenas a partir de 1989 começou a ter votações mais expressivas, uma próxima e as restantes acima dos 40 por cento.

As diferenças mais notórias entre a força política mais votada e as restantes candidaturas começaram a verificar-se com a tendência de bipolarização nos anos 90, atingindo expressão máxima em todas as eleições deste século – nas quais se verificaram maiorias absolutas. As duas mais significativas aconteceram quando houve coligações por parte da “oposição” mais direta: do PS com o CDS contra o PSD (2001) e do PSD com o CDS contra o PS (2013), mesmo que neste último caso o número de votos efetivos no PS tenha diminuído.

COLIGAÇÕES PENALIZADAS

Pode mesmo dizer-se que os partidos que optaram pela coligação foram castigados pelo eleitorado. Quer o PS em 2001 quer o PSD em 2013 obtiveram em coligação menor percentagem que concorrendo sozinhos nas eleições imediatamente anteriores.

A percentagem obtida pelo Juntos nesta sua maioria absoluta, em 1 de outubro, aproxima-se bastante do valor atingido na primeira eleição do PS em 2005. Desde aí, o PSD perdeu 20 pontos percentuais mas a tendência de descida tem sido permanente desde que deixou de ser poder em Águeda.

Já a CDU, que no início deste ciclo de eleições autárquicas oscilou entre os cinco e os 10 por cento, está cada vez mais distante das percentagens iniciais. Em 2005, quando surgiu o BE, as duas forças políticas de esquerda somaram 5,40 por cento; em 2017, essa soma ficou-se pelos 3,02 por cento.

Augusto Semedo