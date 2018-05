Quarentões 2018 na reta final

O torneio dos Quarentões da Freguesia de Espinhel aproxima-se do final. No fim de semana, realizou-se a 4ª jornada

No sábado à tarde encontraram-se as equipas de Casal de Álvaro e Paradela e o resultado foi um empate sem golos.

No primeiro jogo de domingo, a equipa do Casainho de Baixo venceu o Espinhel por 12-0 e, no seguindo jogo, o Oronhe levou de vencida o Piedade/Recardães por 3-1.

A caminho da última jornada, a classificação é a seguinte: 1º – Casainho de Baixo: 10 pontos; 2º – Casal de Álvaro 7 pontos; 3º – Oronhe: 7 pontos; 4º – Paradela: 6 pontos; 5º – Recardães / Piedade: 3 pontos e 6º – Espinhel: 0 pontos

No próximo fim-de-semana, realiza-se a 5ª e última jornada com os seguintes jogos: no sábado, dia 5, às 17h30, Oronhe – Espinhel e no domingo, dia 6, às 9h, Casal de Álvaro – Casainho de Baixo e, às 10h30, Piedade/Recardães – Paradela.

O convívio de encerramento do torneio será no dia 3 de junho, no Parque da Pateira, em Espinhel, e contará ainda com um jogo entre as equipas da margem norte e sul da Freguesia de Espinhel.

José Américo