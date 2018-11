Ramalhos instala painéis solares

A Ramalhos espera poupar 50 mil euros por ano na sua fatura energética com a instalação de 1.146 painéis solares fotovoltaicos monocristalinos de 300W na sede da empresa, em Águeda

A empresa de fornos industriais, estufas de fermentação e câmaras de frio, presente um pouco por todo o mundo, passará a produzir 450 mil kWh de energia por ano, que irá consumir na totalidade.

Para Álvaro Silva, presidente do conselho de administração da Ramalhos, “este acordo representa um passo em frente para a nossa empresa, uma vez que passamos a ser energeticamente mais independentes e também ecologicamente mais ativos, com a redução anual das emissões de CO2 em 230 toneladas, associada a esta energia que deixamos de consumir a partir da rede elétrica”. O empresário acrescenta que “a estes fatores, junta-se ainda a poupança anual estimada de 50 mil euros, apenas no primeiro ano, que podermos canalizar para os ambiciosos projetos da empresa”.

Rui Oliveira, responsável SunEnergy por este projeto, referiu que “as energias renováveis e a energia solar em particular continuam a ser muito procuradas por empresas de todas as dimensões. Esta tendência crescente explica-se facilmente com o retorno no investimento em termos de produção de energia, poupança ambiental e melhor aproveitamento dos recursos económicos”. A empresa especialista em soluções energéticas a partir do sol, diz-se “muito orgulhosa” em desenvolver trabalho num concelho em que tem “várias dezenas de projetos executados”.