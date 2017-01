Recreio afastado da fase da subida

O Recreio de Águeda perdeu (1-6) em Anadia e fica arredado da fase da subida. Vildemoinhos, Anadia ou Mortágua, só um deles acompanhará o Gafanha. Os viseenses dependem de si próprios

O Anadia ganhou ao Recreio num jogo em que as duas equipas precisavam de ganhar para manter a esperança de chegar ao segundo lugar. A má segunda parte dos aguedenses contribuiu para um resultado gordo.

Entrou melhor o Anadia, com Edema, de cabeça, a obrigar Rafa a boa defesa. O Recreio respondeu por Marc, em jogada individual, rematando ao poste.

O Anadia chegou à vantagem no primeiro dos cinco golos sofridos de bola parada, com Marcelo a empatar para o Recreio de livre muito bem batido. Depois, Toure passou pelos defesas do Anadia e foi tocado dentro da área mas o árbitro mandou seguir. O segundo dos locais surgiu após falta não assinalada sobre Marc no meio campo e confusão na área aguedense.

Já em cima do intervalo, Renan lesionou-se, sendo substituído por Rodrigo, mas a defesa aguedense não se adaptou e foi cometendo muitos erros, acabando por sofrer quatro golos de bola parada. A equipa aguedense mostrou muita confusão na sua defesa que chegou a ter três jogadores diferentes na esquerda da defesa (Rodrigo, Nogueira e Samer). A má segunda parte explica o resultado pesado, com arbitragem fraca de João Pinho.

DAVIDE PEREIRA

(leia mais na edição da semana)