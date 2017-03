Recreio de Águeda brilhou no nacional de corta-mato

O Recreio de Águeda repetiu em Mira, no corta-mato longo, o que fizera na distância curta da mesma disciplina: sagrou-se vice-campeão nacional em seniores femininos, atrás do Sporting. Houve ainda dois títulos individuais: de Beatriz Rodrigues em juniores femininos e de Sandra Conceição em V35 anos

A participação do Recreio de Águeda no campeonato nacional de corta-mato, disputado no domingo de manhã, na Praia de Mira ficou marcada pela obtenção de dois títulos individuais, um 2º lugar coletivo e outro individual.

A primeira participação dos atletas de Águeda foi na corrida da vertente longa do corta-mato, numa distância de 10.000m, na qual subiu mais uma vez ao pódio como equipa vice-campeã nacional de seniores. Para o êxito do coletivo contribuíram Carla Martinho (9ª.), Cristiana Valente (11ª.), Joana Nunes (22ª.), Débora Santos (25ª.), Ana Ramos (27ª) e Catarina Rodrigues (28ª.). Na classificação do escalão de sub-23, Ana Ramos foi a 5ª classificada e Catarina Rodrigues 6ª.

A classificação coletiva foi dominada pelo Sporting (13 pontos), com o 1º lugar de Jéssica Augusto (34m28) e ainda os 3º, 4º e 5º lugares. A sportinguista Solange Jesus foi 8ª classificada, uma posição á frente de Carla Martinho.

O Recreio de Águeda somou 67 pontos e a Senhora do Desterro, de Seia, obteve 78 pontos (3º lugar). Pontuaram mais duas equipas: JOBRA da Branca (167p) e Benfica de Abrantes (181p).

Em seniores masculinos, Rui Pinto (Benfica) foi campeão nacional mas o título coletivo foi para o Sporting (19p). O Benfica somou 21 e o Maia 84 pontos. Pontuaram 21 equipas, entre as quais a JOBRA (17º, 381p).

UMA JÚNIOR CAMPEÃ NACIONAL

Seguiu-se Beatriz Rodrigues, na corrida de 6.700m, para juniores femininos, que alcançou o seu primeiro grande título de campeã nacional. A atleta seguiu desde início no grupo da liderança da corrida, tendo ficado na companhia de uma atleta sportinguista (Catarina Guerreiro) à entrada para a última volta. Atacou, decidida a isolar-se, a cerca de 500 metros da meta, tendo vencido com oito segundos de vantagem (25m53s).

A atleta do Recreio de Águeda aguarda agora pela convocatória para o campeonato do mundo, que se disputará em Kampala, no Uganda, no próximo dia 26 de março.

Por fim, correram os atletas masters, na distância de 10.000m, tendo-se Sandra Conceição sagrado campeã nacional V35, após uma corrida muito regular. Gil Ferreira fechou as subidas ao pódio dos atletas do Recreio de Águeda, com uma magnífica prestação que lhe valeu a medalha de vice-campeão nacional V45. Também estiveram em bom plano os atletas Rafael Guedes (25º.) V40, Amílcar Vinagre (31º.) V40, e Paulo Ferreira (5º.) V45.

(mais atletismo na edição da semana – versões e-paper e impressa)