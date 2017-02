Recreio de Águeda campeão distrital de corta-mato

A equipa sénior feminina do Recreio Desportivo de Águeda arrecadou mais um título distrital, desta feita o de campeã distrital de Aveiro de corta-mato da vertente longa, na distância de 7.000m, que se disputou no sábado de manhã, no parque verde de Vale de Cambra.

Para mais um feito contribuiu Carla Martinho que se sagrou mais uma vez campeã, seguida de Cristiana Valente (2ª), Joana Nunes (3ª), Débora Santos (4ª) e Catarina Rodrigues (6ª). Catarina Rodrigues também subiu ao pódio individualmente para receber a medalha de prata do escalão de sub-23.

Nas provas abertas, para os escalões mais jovens, Gabriela Cruz foi a 15ª nos infantis, Fábio Simões voltou a vencer nos iniciados e Cláudio Pereira foi o 14º nos juvenis.

