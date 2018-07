Recreio de Águeda começa época na segunda-feira

O Recreio de Águeda inicia na próxima segunda-feira, dia 2, os trabalhos de preparação da nova época no Campeonato de Portugal, sob a orientação técnica de Henrique Nunes. O plantel conta com 14 jogadores confirmados

A apresentação dos jogadores e da equipa técnica acontecerá ao final da tarde de segunda-feira, sendo certo que o Recreio de Águeda terá uma equipa muito remodelada face à época anterior.

O clube renovou com Iafai, Rodrigo, Niang, Tiago Dias e Rui Rodrigues, assegurando ainda os regressos do defesa esquerdo Filipe Melo (ex-Vila Real) e do médio Tito (ex-Alba).

Como reforços, o Recreio de Águeda garantiu o guarda-redes Ricardo Neves (ex-Cinfães), Hugo, Filipe Avelar e Marco (todos provenientes de clube espanhol), Filipe Avelar (proveniente de clube espanhol), Diakhaté (ex-Nimes) e Emanuel (proveniente de um clube brasileiro).

O plantel conta assim com 14 jogadores confirmados, seis dos quais são jogadores locais, sendo que os que faltam para completar a equipa serão anunciados no primeiro dia de trabalhos.

JOGOS DE PREPARAÇÃO

Quanto aos jogos de preparação, está concluído o mapa, está ordenado da seguinte forma: Feirense (fora, dia 7 de julho, 10h), Oliveira do Hospital (fora, dia 11, 19h30), Fafe (trofeu Nené Cup e jogo de apresentação aos associados, dia 14, às 17 horas), Fafe (fora, dia 18, 17h), Anadia (fora, 1 de agosto, 18h30) e Oliveirense (casa, dia 4 de agosto, 10h30).

O torneio Cidade de Águeda será disputado nos dias 21 e 22 de julho, com o seguinte alinhamento: no sábado, dia 21, Recreio de Águeda – Tondela (18h) em Águeda e Moreirense – Boavista (18h) em Moreira de Cónegos; no domingo, dia 22, jogo para os 3º e 4º lugares (16h) e final (18h15), ambos em Águeda.

