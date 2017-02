Recreio de Águeda inicia em casa fase da manutenção

O Recreio de Águeda recebe o Moimenta da Beira este domingo, no primeiro jogo da fase de manutenção no Campeonato de Portugal Prio. Integrado na série D, inicia com 7 pontos (25% dos pontos conquistado na primeira fase), contra 3 do seu próximo adversário, 5 do Estarreja e Cesarense, 6 do Gouveia e Gondomar, 8 do Mortágua e 9 do Anadia.

Os jogos da 1ª jornada (domingo) são os seguintes: Anadia – Estarreja, Águeda – Moimenta da Beira, Mortágua – Gondomar e Cesarense – Gouveia.

Após Moimenta da Beira, o Recreio de Águeda defronta Gondomar (fora, dia 19), Gouveia (casa, dia 26), Mortágua (fora, dia 5 de março), Cesarense (fora, dia 12), Anadia (casa, dia 19) e Estarreja (fora, dia 26). Seguir-se-á a segunda volta, com ordem invertida dos jogos.

No sábado, o Recreio recebeu e venceu o Esch, por 5-4, em jogo particular, integrado no estágio que a formação luxemburguesa efetuou em Águeda.

