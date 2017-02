Recreio de Águeda iniciou a ganhar fase da manutenção

Recebendo o último classificado da série C, o Recreio de Águeda aproveitou para iniciar da melhor forma a fase da manutenção (série D) no Campeonato de Portugal Prio: uma vitória categórica (3-0) sobre o Moimenta da Beira. Estreia igualmente auspiciosa para José Rachão no comando técnico da equipa.

Cesarense 4-0 Gouveia

Mortágua 1-1 Gondomar

Águeda 3-0 Moimenta Beira

Anadia 4-2 Estarreja

Classificação: 1º Anadia, 11 pontos; 2º Águeda, 10; 3º Mortágua, 9; 4º Cesarense, 7; 5º Gondomar e Gouveia, 6; 7º Estarreja, 5; 8º Moimenta da Beira, 3

próxima jornada (dia 19)

Gouveia – Mortágua

Gondomar – Águeda

Moimenta Beira – Anadia

Estarreja – Cesarense