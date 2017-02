Recreio de Águeda luta pela manutenção

O Recreio de Águeda vai jogar com Anadia, Mortágua e Gouveia (da série D) e com os quatro últimos classificados da série C (Gondomar, Estarreja, Cesarense e Moimenta da Beira) para procurar assegurar a permanência no Campeonato de Portugal Prio. Os oito clubes formam a série D da manutenção.

Descem aos distritais, diretamente, os dois últimos classificados, enquanto o antepenúltimo jogará ainda contra um adversário posicionado no mesmo lugar noutra série (descendo quem perder).

O sorteio vai realizar-se no sábado, dia 4 de fevereiro, pelas 18h30, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, Cidade do Futebol. A 1ª jornada disputa-se no dia 12 de fevereiro.

As equipas partem com 25% dos pontos averbados na primeira fase do campeonato, sendo que o Anadia parte com 9 pontos, o Mortágua com 8, o Recreio de Águeda com 7, o Gouveia e o Gondomar com 6, o Estarreja e o Cesarense com 5 e o Moimenta da Beira com 3.

Entretanto, o Recreio de Águeda assegurou quatro novos jogadores para atacar a fase da manutenção no Campeonato de Portugal Prio: o guarda-redes francês Jean-Gilles Hnamuko (de 20 anos), o extremo-direito brasileiro Maurício Martins (23 anos), o defesa central senegalês Tahirou Ndaw e o avançado brasileiro Herbert Chocolate (22 anos). O último, o RA já havia noticiado na última edição. O francês e o senegalês vêm por empréstimo do Bastia (primeira liga de França).