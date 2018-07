Recreio de Águeda recebe Espinho na abertura do Campeonato de Portugal

O Recreio de Águeda vai receber o Sporting de Espinho, no dia 12 de agosto, em jogo da jornada de abertura do Campeonato de Portugal (série B). O sorteio foi realizado esta tarde na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

A primeira deslocação do clube aguedense é a Vildemoinhos dia 19 de agosto, recebendo depois o Meda, campeão distrital da Guarda, para a 3ª jornada (26 de agosto). Seguem-se Amarante (fora, 2 de setembro), Leça (casa, 16 de setembro), Marítimo B (fora, 23 de setembro), Penalva do Castelo (casa, 7 de outubro), Cinfães (fora, 14 de outubro), Paredes (casa, 28 de outubro), Lourosa (fora, 4 de novembro), Gafanha (casa, 11 de novembro), Cesarense (fora, 18 de novembro), Coimbrões (casa, 2 de dezembro), Pedras Rubras (fora, 9 de dezembro), União da Madeira (casa, 16 de dezembro), Sanjoanense (fora, 6 de janeiro) e Gondomar (casa, 13 de janeiro).

O Recreio de Águeda foi integrado na série B do Campeonato de Portugal, deslocando-se duas vezes à ilha da Madeira para jogar com o União da Madeira e o Marítimo B. O clube de Águeda é o mais a sul na série B, que junta equipas dos distritos do Porto, Aveiro, Viseu e Guarda. Já o Anadia é o clube situado mais a norte na série C, que não tem incluída mais nenhuma formação do distrito de Aveiro, jogando com adversários dos distritos de Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Lisboa.

Série B – Amarante, Pedras Rubras, União da Madeira, Marítimo B, Paredes (campeão da AF Porto), Leça (vice-campeão da AF Porto), Gondomar, Coimbrões, Cinfães, Espinho, Lourosa (campeão AF Aveiro), Meda (campeão AF Guarda), Cesarense, Sanjoanense, Penalva do Castelo (campeão AF Viseu), Vildemoinhos, Gafanha e Recreio de Águeda.

Jogos da 1ª jornada da série B (12 de agosto): Coimbrões – Cinfães, Sanjoanense – Meda, Recreio de Águeda – Sp. Espinho, União da Madeira – Vildemoinhos, Pedras Rubras – Marítimo B, Gondomar – Amarante, Lourosa – Leça, Cesarense – Penalva do Castelo e Gafanha – Paredes.

Na série C, o Anadia é o único clube do distrito de Aveiro. Inicia a sua participação com uma deslocação a Loures. Devido à desistência do Sporting B, a Associação de Futebol de Lisboa vai ter que indicar um seu representante, o segundo classificado do distrital caso aceite, para integrar esta série, que apresenta ainda Oliveira do Hospital (campeão AF Coimbra), Nogueirense, Oleiros, Alcains (campeão AF Castelo Branco), Benfica de Castelo Branco, Sertanense, U. Leiria, Fátima, Mação (campeão AF Santarém), Caldas, Peniche, Torreense, Vilafranquense, Alverca, Loures e Sintrense. O Sacavenense, inicialmente integrado nesta série, transita para a série D com a desistência do Sporting B, seguindo o critério geográfico.