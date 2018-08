Recreio de Águeda sólido ganha ânimo com vitória em Vildemoinhos

O Recreio de Águeda conseguiu uma vitória (1-0) justa e importante em Vildemoinhos, mercê da consistência e solidariedade exibicional. Praticou um jogo simples e pragmático, com capacidade para superar as ausências de jogadores que prometem ser influentes na equipa (o defesa central Quichini, o médio Ataíde e os avançados Filipe Aguiar, Tucka e Neto)

O adversário vinha de uma vitória moralizadora no campo do União da Madeira e tem rubricado épocas positivas, com presença nas fases de subida nas duas últimas épocas; porém, o Recreio construiu na quente tarde de domingo a terceira vitória consecutiva nos Trambelos, às portas de Viseu, num campo que parece ser talismã para os aguedenses.

Esta vitória terá sido importante para elevar os índices de confiança de uma equipa praticamente construída de raiz, que soma quatro pontos nas duas primeiras jornadas do Campeonato de Portugal.

Jogo no Estádio dos Trambelos (Viseu). Árbitro: Renato Gonçalves (Guarda).

Vildemoinhos – Ruca; Calico, Tiago Gonçalves, Klysman (Braz, 72m), Hélder Rodrigues, Leal (Márcio, 82m), Assame, Nuno Rodrigues, Pedro Marado (Ary 58m), Kiko e Murilo. Treinador: Rogério Sousa.

Rec. Águeda – Ricardo; Mica, Souffo, Hidelvis, Emanuel, Rodrigo, Tito (Renan 72m), Iafai, Meireles, Jullyan (Rui Rodrigues 72m) e Niang. Treinador: Henrique Nunes.

Ao intervalo: 0-1. Marcador: Niang (32m).

(leia mais na edição da semana – versões e-paper e impressa)