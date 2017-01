Recreio desperdiça oportunidade

O Recreio de Águeda perdeu (1-2) em casa com o Pampilhosa, penúltimo classificado, desperdiçando soberana oportunidade de aproveitar as derrotas de Vildemoinhos e Anadia e assim ascender ao segundo lugar da série D, que dá o apuramento para a fase da subida.

Domingo, o Recreio de Águeda desloca-se a Anadia, equipa numa fase de baixo rendimento (perdeu 0-2 em Touriz), em jogo decisivo. O Vildemoinhos perdeu em casa, por 0-2, com o Mortágua, que assim entra nas contas do apuramento.

No jogo com o Pampilhosa, no passado domingo, o desacerto e algum azar ditaram a derrota do Recreio de Águeda – que fez o suficiente para ganhar mas estava em dia não.

O golo foi apontado por Marcelo (80m). O Pampilhosa marcou por intermédio de Joeano (59m) e Jorge André (89m).

