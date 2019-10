Região de Águeda | edição 1080

A edição da semana do Região de Águeda destaca o combate à praga da vespa asiática no município de Águeda. Este ano já foram detetados mais de 400 novos ninhos. A Câmara Municipal recebeu financiamento para destruir a invasão desta espécie.

O aniversário 114 da Banda Alvarense é motivo de destaque na edição da semana do Região de Águeda num momento de mudanças na presidência da direção e de maestro. Foram ainda apresentados novos músicos.

A estreia de Ana Miguel dos Santos (PSD) e a não continuação de Carla Tavares (PS) na Assembleia da República é um dos assuntos da edição do Região de Águeda. Para já, está gorada a possibilidade do município de Águeda ter, pela primeira vez, mais do que um deputado no Parlamento.

A confirmação do Grande Prémio de Portugal a contar para o mundial de motocross (MXGP) para dia 26 de abril de 2020 é também notícia no Região de Águeda. Águeda receberá assim a sexta prova, entre 20, do circuito mundial da modalidade, juntando às duas classes (MXGP e MX2) os europeus de 125 e 250cc nos dois dias do fim-de-semana.

Em Aguada de Cima foram distinguidos 51 alunos do quadro de mérito da Escola EB 2,3 local. O Região de Águeda apresenta ainda informação das freguesias do município de Águeda.

Na edição da semana do Região de Águeda, destaque ainda para a questão do novo ordenamento rodoviário, com contributos de cidadãos- O trânsito na cidade é um assunto que tem dado que falar e o Região de Águeda pretende contributos construtivos dos cidadãos, cuja participação nos temas locais o jornal pretende estimular como ato de cidadania.

Samuel Caetano, colaborador do Região de Águeda, inicia esta semana a sua contribuição na qualidade de assessor do Parlamento Europeu, com a rubrica “Crónicas da Europa”. Será certamente um contributo valioso na apresentação de uma visão mais alargada de temáticas que dirão respeito ao dia-a-dia dos cidadãos.

