Região de Águeda | edição da semana – n.º 1000

A edição 1000 do Região de Águeda faz uma retrospetiva de grandes temas empreendidos em exclusivo pelo jornal ao longo destes quase 20 anos de existência e sublinha os valores em que se alicerça: enfatizando o justo valor de cidadãos empenhados e de causas, sem complexos ou discriminação; sinalizando solidariamente desilusões, a dor e o pesar; sendo sensível à dimensão social; afoitando uma visão crítica; reivindicando ilusões e ambições coletivas; destacando os desafios e a construção para um melhor futuro comum; rejubilando com sucessos e alegrias. Estes valores são a história da nossa gente, das nossas vivências, das nossas causas, das nossas angústias, dos nossos empreendimentos, dos nossos regozijos.

A instalação da Junta na União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira é tema em destaque na edição 1000 do Região de Águeda. O tribunal deu razão ao presidente eleito, Sérgio Neves (PSD), na sequência de uma queixa apresentada pelo PS, e propõe agora a perda de mandato para os quatro eleitos da oposição (três do Juntos e um do PS).

Outros destaques para o encontro de coros da Bairrada, que se realizou em Águeda, e para as eleições nos Bombeiros Voluntários de Águeda, que envolvem duas listas e estão marcadas para esta sexta-feira.

A exposição de Levi Guerra na Universidade do Porto e com agendamento para Águeda e a escolha de Aurélio Ferreira para senador do CDS/PP são temas de primeira página na edição 1000 do Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.