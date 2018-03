Região de Águeda | edição da semana – n.º 1001

A edição da semana do Região de Águeda destaca a eleições nos Bombeiros Voluntários de Águeda e a vitória expressiva da lista de Manuel São Bento, que vai tomar posse esta sexta-feira.

O título coletivo de vice-campeão nacional de corta-mato, em seniores femininos, por parte do Recreio de Águeda é outro dos destaques do Região de Águeda, que apresenta ainda como destaques de primeira página o capítulo da Confraria Sabores do Botaréu, a discussão promovida pela Cruz Vermelha Portuguesa sobre a problemática da saúde mental e dos caminhos para a felicidade e a agenda da Orquestra Filarmónica 12 de Abril de Travassô com nomes consagrados da música.

A edição da semana do região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.