Região de Águeda | edição da semana – n.º 1002

A edição da semana do Região de Águeda destaca a candidatura dos sabores de Águeda e da Pateira de Fermentelos às “sete maravilhas” e as ideias apresentadas pelos novos líderes dos Bombeiros de Águeda e da ACOAG – Associação Comercial de Águeda – nas respetivas tomadas de posse.

A nova equipa da ACOAG, liderada por Bruno Almeida, pretende dar ao comércio de Águeda “aquilo que merece” e tenciona “reinventar” a Festa do Leitão já este ano. Já Manuel São Bento, o novo presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, quer aumentar os recursos humanos para fazer face aos serviços efetuados pela corporação.

O mundial de motocross está em contagem decrescente e o Região de Águeda dá conta do ponto da situação do campeonato, dominado pela KTM. Águeda recebe o grande prémio de Portugal, quinta prova do mundial, nos dias 14 e 15 de abril.

O PS considera que a gestão do Centro de Artes de Águeda está a ser “danosa” para o município. Este é um dos assuntos abordados em página dedicada à mais recente reunião do executivo municipal.

Os 150 anos da Banda Marcial de Fermentelos e a medalha de bronze de Paulo Lino (CERCIAG) no europeu de judo adaptado são outros assuntos em destaque na edição da semana do região de Águeda, disponível nas versões e-paper e impressa.