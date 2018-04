Região de Águeda | edição da semana – n.º 1003

A edição da semana do Região de Águeda traz reportagens desenvolvidas sobre o mundial de motocross em Águeda – a apresentação da prova, em Lisboa, deu a conhecer grandes novidades – e da última sessão da Assembleia Municipal, que “chumbou” a revisão orçamental da câmara.

Destaque ainda no Região de Águeda para uma desenvolvida entrevista com o treinador de atletismo do Recreio de Águeda, Ricardo Esteves, que adianta estar o clube a reunir todas as condições necessárias para poder participar na Taça dos Campeões Europeus em contra-mato, na categoria de seniores femininos.

A capa do Região de Águeda destaca ainda o concerto da Orquestra Municipal de Águeda e a programação do Centro de Artes de Águeda; o projeto Cres(SER) que une o Centro de Saúde a instituições no apoio à gravidez e à primeira infância. Destaque ainda para a digressão do grupo Danças Ocultas no Canadá durante o mês de abril.

Destaque ainda no Região de Águeda para a atribuição de apoios do município de Águeda às associações desportivas e a atletas e para a escola de Valongo do Vouga que premiou o mérito e o valor durante as jornadas educativas.

O Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.