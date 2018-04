Região de Águeda | edição da semana – n.º 1004

A edição da semana do Região de Águeda inclui um caderno especial de 16 páginas sobre o Grande Prémio de Portugal em MXGP (motocross), que decorre sábado e domingo na pista internacional de Águeda.

O Região de Águeda traz todos os pilotos em competição em MXGP e MX2, aborda o campeonato atual, destaca a história dos mundiais de motocross em Águeda, além do programa da competição para Águeda (que inclui o mundial feminino e o europeu de 250cc), das classificações e do preçário dos bilhetes praticados para o fim-de-semana. O caderno inclui ainda uma entrevista com Jorge Silva, vice-presidente do ACTIB – Águeda Action Club – e diretor da corrida.

A edição do Região de Águeda destaca ainda em primeira página o novo sistema de aviso de inundações por SMS e a promoção de novos talentos na edição 2018 do Agitágueda. Destaque ainda para a ABARCA, de Barrô, e para a romaria das Almas Santas da Areosa, em Aguada de Cima.

O Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.