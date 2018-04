Região de Águeda | edição da semana – n.º 1006

A edição da semana do Região de Águeda destaca o relatório de gestão da Câmara Municipal de Águeda referente ao ano de 2017: menos 3,1 milhões de euros de receita que a despesa efetuada.

Ba capa, destaque ainda para uma extensa entrevista com Albano Melo, presidente do ACTIB, fazendo o balanço do mundial de motocross. “Em quatro dias conseguimos transformar um problema em sucesso”, referiu o dirigente, assumindo que as condições climatéricas nas semanas anteriores à prova colocaram dificuldades acrescidas à organização.

Em Travassô, a Orquestra Filarmónica 12 de Abril homenageou Silva Pinto e João Neves durante as comemorações do 93.º aniversário.

Destaque ainda para as penas suspensas a funcionários judiciais que desviaram bens apreendidos.

