Região de Águeda | edição da semana – n.º 1012

A edição da semana do Região de Águeda destaca exemplos de mobilização associativa em Barrô, Fermentelos e Mourisca do Vouga com as iniciativas “Estás em Barrô… mexe-te!”, “Fermentelos Fest” e “Mourisca ConVida”, bem como a prestação de qualidade da aguedense Ana Rita Gomes no mundial de ginástica aeróbica.

A campanha do Banco Alimentar Contra a Fome, com números de Águeda e de todo o distrito de Aveiro, é igualmente destacada na edição do Região de Águeda. As dificuldades das empresas na aplicação do novo regulamento geral da proteção de dados e o lançamento de um livro de crónicas de Afonso de Melo sobre a seleção nacional de futebol são dois temas em destaque na primeira página.

O Região de Águeda, mantendo-se fiel ao serviço informativo que vem prestando, apresenta a atualidade das freguesias em sete páginas e do desporto em cinco páginas. Apresenta uma reportagem da atuação do Trio Porteño na Casa da Música, noticiário das atividades das escolas e municipal. Neste caso, com destaque para a presença do município de Águeda no Japão.

A agenda cultural de Águeda e na região mantém-se em evidência no Região de Águeda, cuja edição está disponível nas versões e-paper e impressa.