Região de Águeda | edição da semana – n.º 1013

A ediçâo da semana do Região de Águeda destaca a adjudicação das residências universitárias, um assunto cuja resolução vem sendo adiada e que envolve uma parceria da Câmara de Águeda com a Universidade de Aveiro.

O Região de Águeda destaca ainda o fim-de-semana desportivo vitorioso em diversas modalidades e a realização do grande prémio Abimota/Altice em ciclismo, que começa esta quarta-feira em Lisboa e termina domingo, dia 17, em Águeda.

Outros destaques na primeira página do Região de Águeda para o Macinhata Fest, que decorreu em Macinhata do Vouga, para a homenagem a Carlos Paião nos 102 anos do orfeão de Águeda e para os critérios do apoio municipal à protecção civil questionados por Pedro Vidal, presidente da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcoba.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.