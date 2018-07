Região de Águeda | edição da semana – n.º 1015

A edição da semana do Região de Águeda revela o programa completo do AgitÁgueda, evento que está em contagem decrescente e que, no entendimento da câmara de Águeda, que o promove, tem mudado mentalidades.

O Região de Águeda destaca ainda o tema que dominou a sessão da Assembleia Municipal: o mau estado em que se encontra o parque botânico de Vale Domingos. Os moradores queixaram-se perante os deputados municipais e membros do executivo municipal, criticando a câmara e a junta de Águeda/Borralha.

A freguesia de Valongo do Vouga está igualmente em destaque, numa semana em que reconheceu figuras e instituições locais, em sessão solene que comemorou a elevação a vila.

A situação política em Travassô e Ois da Ribeira, ainda com a junta de freguesia por instalar, e a situação de uma moradora em Fermentelos, obrigada a viver com silvas à porta de casa, são assuntos destacados na primeira página do Região de Águeda.

A deslocação do Orfeão de Barrô a Espanha e o Pateira Cup, torneio de futebol jovem que se disputou em vários campos do concelho de Águeda com a presença de Madonna, são temas da edição do Região de Águeda.

O Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.