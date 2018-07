Região de Águeda | edição da semana – n.º 1016

A edição da semana do Região de Águeda destaca o projeto “aldeia segura, pessoas seguras”, que deu os primeiros passos em Alcafaz, aldeia do concelho de Águeda cujos moradores desafiaram a Câmara Municipal a implementar um sistema de segurança contra incêndios florestais.

O Região de Águeda apresenta ainda a reportagem sobre o regresso do comboio histórico do Vouga, este ano reforçado com mais nove viagens aos fins-de-semana entre Aveiro e Macinhata do Vouga, com paragem em Águeda no regresso.

A presença de Assunção Cristas, presidente do CDS/PP, em Fermentelos, para dar posse à concelhia de Águeda e ao núcleo de Fermentelos, serviu para a líder nacional encorajar a candidatura de Pedro Vidal à Câmra de Águeda nas próximas eleições autárquicas.

O início do AgitÁgueda, festival urbano, o começo dos trabalhos de preparação para a nova época futebolística por parte do Recreio de Águeda e os aniversários da ABARCA, do Orfeão de Barrô e da Casa do Povo de Valongo do Vouga são assuntos com chamadas de primeira página e desenvolvimento no interior da edição 1016 do Região de Águeda. Nota ainda para o facto do prémio de um milhão de euros do Euromilhões ter saído em Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.