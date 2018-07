Região de Águeda | edição da semana – n.º 1019

A edição da semana do Região de Águeda destaca a mobilização em torno do AgitÁgueda, designadamente no último domingo com o Carnaval fora d’Horas e o Color Day. “Nunca esteve tanta gente em Águeda” é o título da manchete de primeira página da edição 1019.

O Região de Águeda destaca ainda um trabalho sobre o processo de adjudicação da cerveja do AgitÁgueda. No executivo municipal, a maioria do Juntos “chumbou” a pretensão da vereadora do PSD, apoiada pelo PS, de remeter o processo de adjudicação ao parecer de uma entidade externa – neste caso a CCDRC – para se aferir da sua legalidade.

A demolição polémica da Casa da Audiência em Brunhido, Valongo do Vouga, a obrigatoriedade dos alunos da freguesia da Trofa irem para a escola de Valongo do Vouga e o início da Volta a Portugal do Futuro com uma etapa em Águeda, realizada em circuito pelo concelho, são destaques da edição da semana do Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.