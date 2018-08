Região de Águeda | edição da semana – n.º 1020

A edição da semana do Região de Águeda destaca a presença em Águeda dos voluntários europeus, no âmbito do programa comunitário Erasmus +. Os quatro voluntários – uma alemã, uma italiana, um espanhol e um austríaco – estiveram um ano em Águeda, finalizando o seu trabalho esta terça-feira. Para setembro são esperados mais oito jovens oriundos de países da União Europeia.

O Região de Águeda faz ainda o balanço da edição 2018 do AgitÁgueda, que terminou domingo. Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal, destaca a promoção da cidade, fala das apostas para o futuro e lamenta o encerramento de restaurantes ao domingo, perante forte adesão de público.

O AgitÁgueda fotografado pelo seguidores do Região de Águeda no Facebook é outra das novidades da edição 1020. Publicamos na edição da semana as fotografias que obtiveram mais gostos e partilhas na nossa conta do Facebook.

O prémio literário ganho por Hélder Gomes Cancela, no concurso da Associação Portuguesa de Escritores, é destacado na primeira página do Região de Águeda, bem como o título de campeã nacional de pista de Carla Reis, atleta de Espinhel que representa a Juventude Vidigalense.

A fantástica experiência de Filipe Noronha no futebol luxemburguês é um trabalho da edição de 1 de agosto do Região de Águeda. O antigo guarda-redes do Recreio de Águeda, que integrou a equipa que venceu seis competições entre 2014 e 2016, é o atual treinador de guarda-redes do Fola Esch, do Luxemburgo, que joga esta semana a segunda mão da segunda eliminatória da Liga Europa.

A edição semanal do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.