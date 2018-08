Região de Águeda | edição da semana – n.º 1021

A edição da semana do Região de Águeda dá conta das novidades da Festa do Leitão, que ocorrerá entre 5 e 9 de setembro. Assadores afamados, marisco da Galiza e Quim Barreiros no dia de abertura.

A vitória do Recreio de Águeda em Vildemoinhos, para o Campeonato de Portugal, é outro destaque da edição da semana do Região de Águeda – que dá a conhecer ainda os 25 jogadores de cinco nacionalidades que constituem o renovado plantel. As declarações do treinador Henrique Nunes após o jogo em Vildemoinhos são reproduzidas na edição da semana.

O Região de Águeda destaca ainda a doação de diplomas de mérito ao município por parte do poeta e escritor Manuel Alegre. A reabertura da unidade de saúde de Recardães, renovada e com mais médicos, é também destacada na edição da semana do Região de Águeda.

O Região de Águeda foi à procura de opiniões sobre o feriado municipal, cuja banalização reclama mudanças. O trabalho de duas páginas está inserido na edição desta semana.

O casamento de macaenses na Rua Luís de Camões, tendo os guarda-chuva coloridos como cenário, é assunto de primeira página do Região de Águeda, bem como a programação do Centro de Artes de Águeda para os meses finais de 2018.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível em duas versões: em e-paper (a partir de terça-feira à noite) e na versão impressa (a partir de quarta-feira).