Região de Águeda | edição da semana – n.º 1023

A edição da semana do Região de Águeda destaca um alegado desfalque de 100 mil euros de uma funcionária da Fundação Nossa Senhora da Conceição de Valongo do Vouga. A instituição afastou a funcionária e confirmou “irregularidades” em comunicado.

O Região de Águeda acompanhou o matrimónio contraído por um casal de Macau em plena Rua Luís de Camões, em Águeda, debaixo dos guarda chuvas que tanto têm corrido o mundo.

A Festa do Leitão, que se inicia esta quarta-feira em Águeda, prolongando-se até domingo, é tema desenvolvido pelo Região de Águeda. Na edição desta semana pode ler em pormenor o programa do evento e uma entrevista com o presidente da ACOAG – Associação Comercial de Águeda -, Bruno Almeida. O dirigente considera que “a Festa do Leitão é um evento gastronómico e temos assistido ao desvirtuar desse conceito”, pelo que a 25.ª edição muda o figurino.

A inauguração da sede e dos balneários no parque desportivo Constantino Marques Duarte, em Fermentelos, merece um trabalho desenvolvido na edição do Região de Águeda, com declarações do presidente do Sporting Clube de Fermentelos, Fernando Sampaio, para além das intervenções no jantar de aniversário do clube, que reuniu 1.500 pessoas em pleno campo de futebol. “Esta obras, fundamentalmente, deixa de envergonhar os atletas do Sporting Clube de Fermentelos e os seus dirigentes”, referiu o dirigente, a propósito do investimento de 300 mil euros, que substitui balneários degradados e dá melhores condições de funcionamento à própria coletividade.

Os alunos premiados pelo mérito na Escola Secundária Adolfo Portela, com fotos individuais, e o início da Volta a Portugal do Futuro em ciclismo, que se verifica esta quarta-feira em Águeda, são temas de capa do Região de Águeda. No caso da competição velocipédica, a informação pormenorizada inclui fotografia e identificação dos sete ciclistas que vão representar a Miranda-Mortágua, equipa que une a empresa de Águeda à coletividade de Mortágua.

