Região de Águeda | edição da semana – n.º 1024

A edição da semana do Região de Águeda destaca a situação que se vive na Fundação Nossa Senhora da Conceição, em Valongo do Vouga, que o nosso jornal noticiou em primeira mão na edição da semana passada. Na freguesia, há outro alegado desfalque, desta vez na unidade de saúde.

Tempo para balanço da Festa do Leitão, que este ano adotou um novo modelo, e para falar da creche Shalom, que tem menos crianças no novo ano. Dois trabalhos desenvolvidos no interior da edição do Região de Águeda.

O Região de Águeda destaca ainda o festival “O Gesto Orelhudo”, que vai abrir com o aguedense Luciano Gomes, e a apresentação da Escola de Palco da d’Orfeu.

Destaque ainda no Região de Águeda para o português, neto de aguedense, que está acusado pelas autoridades italianas de imigração ilegal em resgate humanitário.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.