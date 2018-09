Região de Águeda | edição da semana – n.º 1025

A edição da semana do Região de Águeda destaca a abertura do novo hotel na cidade, que ultima preparativos após anos de impasse no seu processo de construção. Vai abrir com um novo nome e múltiplos serviços.

O Região de Águeda publica, nesta edição 1025, uma entrevista de duas páginas com Miguel Duarte, neto de aguedense, voluntário em resgate humanitário no Mediterrâneo. “Sem ver, não se tem a noção do sofrimento que se vive no mar”. Miguel Duarte é um dos 10 voluntários do navio Iuventa, pertencente a uma ONG alemã, acusado de imigração ilegal pelas autoridades italianas. “Estamos a criar medo à próxima geração de voluntários”, refere na entrevista ao Região de Águeda. “Nunca fiz nada de tão certo!”

Na religião, os padres Camões e Gandarinho cumprem esta semana 25 anos em paróquias de Águeda. Estão previstas cerimónias religiosas esta quarta-feira em Águeda, com a presença do bispo de Aveiro, e em Belazaima do Chão, na inauguração das obras da igreja. O Região de Águeda apresenta um trabalho com o padre José Camões, que desenvolve trabalho na paróquia de Águeda, e noticia sobre o padre Gandarinho nas freguesias de Belazaima do Chão e Aguada de Cima.

A inauguração em Águeda de uma academia de alta performance em engenharia é outro dos destaques da edição do Região de Águeda, que traz uma reportagem sobre os 25 anos do Projecto Jovem em Fermentelos. Nas freguesias, destaque ainda para o falecimento de um estilista de Macinhata do Vouga, aos 44 anos, de doença súbita.

No desporto, destaques para o futebol, que regressa à atividade plena, e para a vitória de Francisco Campos, do Miranda-Mortágua, na Taça de Portugal, em sub23.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.