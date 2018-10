Região de Águeda | edição da semana – n.º 1026

A edição da semana do Região de Águeda destaca Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República que termina o mandato a 12 de outubro, cuja atuação no cargo mereceu um voto de louvor e aclamação por unanimidade na última sessão da Assembleia Municipal de Águeda.

A situação dos funcionários que limpam os edifícios municipais é outro dos assuntos em destaque no Região de Águeda. Alguns deles estiveram presentes, e falaram, na sessão da Assembleia Municipal de Águeda.

O momento da Sakthi, os 25 anos da geminação de Águeda com Rio Grande e o futuro do automóvel, a partir de uma conferência realizada em Águeda, são temas desenvolvidos pelo Região de Águeda, que destaca ainda em primeira página a iniciativa CERCIAG em Movimento, um dos assuntos da última assembleia municipal – o fornecimento de portão ao município por deputado do Juntos deu que falar na sessão de sexta-feira – e o estágio de preparação que a seleção nacional de motocross realizou em Águeda, com vista ao cross das nações.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.