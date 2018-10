Região de Águeda | edição da semana – n.º 1027

A edição da semana do Região de Águeda destaca a atribuição do doutoramento honoris causa a Manuel Alegre pela Universidade de Lisboa, na terça-feira, e as desconfianças e os desencontros entre as forças políticas representadas na Assembleia Municipal de Águeda.

Manuel Alegre considerou, no seu discurso na Universidade de Lisboa, que “o populismo é o novo fantasma que ameaça a Europa e o Mundo”. Disse acreditar na “força libertadora da palavra” em época afetada por uma “crise de convicções”.

Na Assembleia Municipal, para além de outros temas discutidos num ambiente que revela tensão, a decisão sobre a concessão ou a exploração da rede elétrica em baixa tensão foi adiada após horas de discussão.

Notas ainda para a prestação do Recreio de Águeda na Taça de Portugal, em futebol, e para uma evocação a Alves Barbosa, o campeão no ciclismo recentemente falecido e que chegou a viver em Águeda.

No interior, a edição do Região de Águeda dá conta da atualidade de Águeda e da Região, com particular destaque para o município, as escolas e as associações, e das freguesias, que vão merecendo a mais completa informação. O desporto, a cultura e o lazer ocupam espaço privilegiado, esta semana com destaque de duas páginas para o festival “O Gesto Orelhudo” que a d’Orfeu promove na próxima semana em Águeda.