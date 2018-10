Região de Águeda |edição da semana – n.º 1028

A edição da semana do Região de Águeda destaca a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro sobre a eventual perda de mandato dos quatro eleitos para a Assembleia de Freguesia de Travassô e Ois da Ribeira que estão na oposição. O tribunal indeferiu a ação movida pelo Ministério Público, que pretendia a perda de mandato por entender que aqueles eleitos estão a obstruir a constituição da equipa de trabalho de Sérgio Neves, presidente eleito, na Junta de Freguesia daquela união de freguesias.

Outro destaque da edição vai para a decisão da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – relativamente às prioridades de investimento na região que devem constar do Plano Nacional de Investimentos até 2030. A “qualificação” do Hospital de Águeda, enquadrado na aposta considerada fundamental no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, é uma das prioridades defendidas pelos 11 municípios da CIRA, juntamente com a construção de vias rodoviárias “para a competitividade”, a Ria de Aveiro e a ligação ferroviária de Aveiro a Salamanca.

O Região de Águeda evidencia ainda em primeira página a homenagem que a UBA prestou aos maestros Amílcar Morais e Pedro Neves e o festival “O Gesto Orelhudo”, que decorre esta semana em Águeda com a presença de propostas culturais de cinco nacionalidades.

O caso dos irmãos de confessaram assaltos na região, a duração do jogo de futebol em que participou o Fermentelos para a 1ª divisão distrital e a intervenção do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – no parque botânico de Vale Domingos são outros dos destaques em primeira página do Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.