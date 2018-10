Região de Águeda | edição da semana – n.º 1029

A edição da semana do Região de Águeda destaca a possibilidade de perda de mais uma valência no Tribunal de Águeda. O juiz de instrução criminal foi trabalhar para Aveiro sem que ninguém se apercebesse e tudo porque as alterações do mapa judiciário, a executar em janeiro, preveem a extinção do juízo em Águeda e a sua concentração em Aveiro.

O Região de Águeda destaca ainda, em primeira página, os valores que o Orçamento de Estado para 2019 destina para serem transferidos para o município de Águeda, municípios vizinhos e juntas de freguesia do concelho de Águeda. Destaca ainda os 925 mil euros que os projetos vencedores dos orçamentos participativos Jovem e Portugal, de âmbito nacional, trazem para o concelho, concentrados em Vale Domingos e na Pateira.

O impasse na União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira com a instalação dos vogais da junta, que dura há um ano, tem agora novo desenvolvimento: os elementos da lista do PSD, vencedora das eleições autárquicas de 1 de outubro de 2017, renunciam coletivamente ao mandato, provocando novas eleições.

A tempestade do último fim-de-semana não foi tão forte na região como noutros municípios do Centro mas deixou, ainda assim, algum rasto de destruição, com corte no fornecimento de energia elétrica e centenas de árvores derrubadas, como postes de eletricidade, semáforos e painéis publicitários.

