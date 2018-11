Região de Águeda | edição da semana -n.º 1031

O Região de Águeda completa 20 anos de existência com a edição desta semana, a 30 de outubro de 2018. A primeira edição das 1031 publicadas saiu precisamente a 30 de outubro de 1998. Integrado no programa comemorativo dos 20 anos, o Região de Águeda vai homenagear Joana Marques Vidal, Procuradora Geral da República entre 2012 e 2018, iniciativa marcada para 10 de novembro.

A edição de aniversário do Região de Águeda tem 56 páginas, apresentando a atualidade local e regional. Destaques de primeira página para o primeiro ano de mandato do Juntos – Movimento Independente na Câmara de Águeda, avaliado em sessão dedicada ao “estado do concelho” da Assembleia Municipal; para a reunião de advogados da Delegação de Águeda da Ordem dos Advogados, os quais apelam ao poder político para reverter a decisão de encerrar o juízo de instrução criminal no Tribunal de Águeda; e para a investigação que a Política judiciária desenvolve relativamente aos bilhetes das Sextas Culturais.

O Região de Águeda destaca ainda na primeira página os 150 anos da Banda Marcial de Fermentelos e a distinção por mérito de 48 alunos na escola de Aguada de Cima.

A edição da semana do Região de Águeda, comemorativa do 20.º aniversário, está disponível nas versões e-paper e impressa.