Região de Águeda | edição da semana – n.º 1032

A edição da semana do Região de Águeda destaca a entrevista com o presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA), Fernando Castro, antecipando o quinto fórum empresarial da região de Aveiro, que se realiza a 16 de novembro no Centro de Artes de Águeda.

O Região de Águeda destaca ainda, em primeira página, as obras na igreja matriz de Águeda, a apresentação da equipa de atletismo do Recreio de Águeda – que vai participar na taça dos clubes campeões europeus de corta-mato em seniores femininos – e a exposição de Alexandre Baptista no Centro de Artes de Águeda (que assinala os 30 anos de carreira).

Destaques ainda no Região de Águeda para a aprovação do orçamento e plano da Câmara Municipal pela maioria independente que assume os destinos do município, apesar dos votos contra da oposição em minoria.

O aniversário da AFA em Fermentelos – com o lançamento de uma campanha de angariação de fundos na Austrália – e a onda de assaltos a residências em Barrô são dois assuntos chamados à primeira página da edição 1032 do Região de Águeda. Bem como o facto do valonguense Helder Gomes Cancela ser finalista do prémio literário Oceanos.

A edição da semana do Região de Águeda – jornal que entra no 21.º ano de publicação – está disponível nas versões e-paper e impressa.