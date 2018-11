Região de Águeda | edição da semana – n.º 1033

A homenagem que o Região de Águeda promoveu a Joana Marques Vidal é tema de destaque na edição da semana do nosso semanário. “Um exemplo de solidez”, reconheceu Laborinho Lúcio, ex-ministro da Justiça, ao falar sobre a vida da mulher e da magistrada, designadamente sobre o seu mandato como Procuradora Geral da República entre 2012 e 2018.

O Região de Águeda destaca ainda na primeira página da edição 1033 a vitória em concurso nacional pela inclusão da Escola Básica de Águeda, bem com os 55 anos do Centro Cultural de Barrô e a inauguração da exposição de Alexandre Baptista que decorre no Centro de Artes de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda dá ainda destaque ao seu 20.º aniversário, com reportagem fotográfica no jantar que assinalou o encontro convívio com mais de uma centena de pessoas que estão mais perto do dia-a-dia do jornal. “A história da nossa gente é a nossa história” continuará a ser o lema do Região de Águeda, que com mais de 150 títulos a cada semana acompanha a realidade de Águeda e da região. São mais de 260 instituições/associações e mais de 1.200 pessoas referidas diretamente no conteúdo noticioso, a cada semana, nas páginas que constituem a edição do jornal Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.