Região de Águeda | edição da semana – n.º 1034

A edição da semana do Região de Águeda destaca o sexto fórum empresarial da Região de Aveiro, realizado em Águeda pela Associação Industrial da Região de Aveiro (AIDA). A revolução digital e a competitividade do distrito foram discutidos. A estrada de ligação Águeda-Aveiro voltou a ser reclamada mas o Governo continuou a não se comprometer.

Destaques ainda no Região de Águeda para os aniversários da Banda Nova de Fermentelos e da ARCA, de Aguada de Baixo, e para os diplomas de mérito e de conclusão de curso no Conservatório de Música de Águeda.

O título de campeão europeu de futsal para atletas com síndroma de Down é destaque no Região de Águeda pela inclusão de Paulo Lino (CERCIAG) na seleção portuguesa, que na final venceu a Itália por 4-0.

As alterações ao trânsito em Aguada de Cima são notícia nas páginas reservadas às freguesias, que dão conta de vandalismo e assaltos em Mourisca do Vouga e Barrô, da necessidade de mais segurança rodoviária em Talhadas, de uma detenção em Castanheira do Vouga, de eventos sociais e desportivos em várias povoações, além do noticiário associativo.

