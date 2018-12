Região de Águeda | edição da semana – n.º 1037

A edição da semana do Região de Águeda destaca a inauguração das obras na Santa Casa da Misericórdia de Águeda, no valor de 2,6 milhões de euros, as quais foram iniciadas em 2007, envolvendo três provedores e fundos da própria instituição (1,4 milhões de euros) para além dos apoios recebidos.

O Região de Águeda destaca ainda em primeira página a aprovação, pela Assembleia Municipal de Águeda, de um investimento de 74 milhões de euros para obras na zona urbana de Águeda, que contará com uma comparticipação de fundos europeus, exigindo contudo um esforço financeiro dos cofres do município de 28 milhões de euros em 10 anos.

As eleições intercalares para a União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira foram marcadas para fevereiro. Este é um dos temas da edição do Região de Águeda, tal como as eleições intercalares na Junta de Talhadas (concelho de Sever do Vouga). A atribuição dos judeus de ouro e de menções honrosas pela ANATA – Associação dos Naturais e dos Amigos de Águeda – é outro dos destaques da edição.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.