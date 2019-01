Região de Águeda | edição da semana – n.º 1039

A edição da semana do Região de Águeda destaca a inspiradora história de vida do escultor do micro pai natal, que este ano se associou ao pai natal gigante na programação desta quadra em Águeda. Willard Wigan conta como o seu talento e arte nasceram a partir da humilhação e do preconceito, que o fizeram sofrer e reagir.

A edição de natal do Região de Águeda sublinha os 60 anos do Grupo Típico “O Cancioneiro de Águeda”, com uma entrevista à presidente da direção Rosa Irene Noronha. A dirigente fala do momento atual e perspetiva as eleições em janeiro próximo.

Destaque ainda para a criação do gabinete de apoio à vítima de violência doméstica, através da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, e para uma mega produção de Carmina Burana por duas associações culturais do concelho de Águeda, que reunirá cerca de 300 músicos e coralistas em palco.

Nas Talhadas, tio e sobrinho disputam em janeiro as eleições intercalares na Junta de Freguesia.

