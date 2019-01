Região de Águeda | edição da semana – n.º 1040

A edição da semana do Região de Águeda faz o balanço do ano 2018, mantendo assim a tradição. Os destaques podem ser lidos em 12 páginas, entre os quais os 150 anos da Banda Marcial de Fermentelos, o sucesso organizativo do mundial de motocross, a homenagem que o Região de Águeda prestou a Joana Marques Vidal, o prémio Camões a Manuel Alegre, o título nacional de corta-mato do Recreio de Águeda e o Agitágueda, que este ano se expandiu significativamente para lá da praça 1º de Maio.

O Região de Águeda, despede-se de 2018 com mais cinco destaques na primeira página: a recandidatura de António Portilho à Casa do Povo de Valongo do Vouga, a apresentação de novos músicos na Orquestra Filarmónica 12 de Abril em Travassô, o concerto da Filarmónica de Ois da Ribeira com um finalista do The Voice e a nova presidência da AMAR, IPSS de Macinhata do Vouga, através de Nelson Leal.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.