Região de Águeda | edição da semana – n.º 1041

As eleições intercalares na União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira fazem a manchete da edição da semana do Região de Águeda, que está disponível nas versões e-paper e impressa.

Júlia Melo (PS), Sérgio Neves (PSD), Aníbal Saraiva (BE) e Fernando Pinto (Juntos – Movimento Independente) são os candidatos à presidência da autarquia, nas eleições de 24 de fevereiro. O impasse quanto à instalação dos vogais da junta provocou a convocação de novas eleições.

Outros destaques na edição do Região de Águeda para a assinatura do contrato de execução das obras no Hospital de Águeda, no valor de 1,3 milhões de euros, e para um troféu municipal de trail, que agrupa cinco provas realizadas durante o ano no concelho de Águeda.

O Região de Águeda dá destaque ao espetáculo Carmina Burana, falando com os maestros envolvidos no projeto, que juntará mais de 300 pessoas em palco entre músicos e coralistas. Dia 19 de janeiro, no Centro de Artes de Águeda.

O Região de Águeda apresenta ainda os candidatos às eleições intercalares para a Junta de Freguesia de Talhadas, marcadas para 20 de janeiro próximo.

