Região de Águeda | edição da semana – n.º 1042

A edição da semana do Região de Águeda destaca a problemática da violência doméstica: uma denúncia em cada três dias em Águeda. A GNR revelou dados que conformam aumento no último ano: 2018 aproximou-se do número de casos verificados em 2013, após diminuição em 2016 e em 2017. Um gabinete de apoio vai funcionar em Águeda a partir de fevereiro.

“Os professores continuam a ser pedras angulares da formação dos cidadãos”. Graça Rio-Torto, professora catedrática, distinguida com o Judeu d’Ouro pela ANATA em dezembro, concedeu uma entrevista ao Região de Águeda, publicada na edição desta semana.

As eleições intercalares para a União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira, marcadas para fevereiro, e para a Junta de Freguesia de Talhadas, marcadas para domingo, merecem chamadas à primeira página. No primeiro caso, o Região de Águeda publica todos os nomes dos candidatos que preenchem as seis listas concorrentes; no segundo caso, e após a publicação dos nomes das duas listas candidatas, o Região de Águeda publica entrevistas com os cabeça-de-lista.

No desporto, destaque para o atletismo e para a renovação do título coletivo de vice-campeão nacional de estrada por parte da equipa de seniores femininos do Recreio de Águeda. Apenas o Sporting fez melhor, renovando a vitória.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.