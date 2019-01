Região de Águeda | edição da semana – n.º 1043

A edição da semana do Região de Águeda dedica especial atenção à problemática com a recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Águeda gasta 1,2 milhões de euros/ano com o lixo doméstico.

Águeda, Estarreja, Sever do Vouga e Murtosa avançam para novo concurso público internacional para encontrarem um novo prestador de serviços de recolha do lixo doméstico, num momento em que sobem de tom as queixas de autarquias e munícipes.

O Região de Águeda destaca ainda o encerramento do posto dos Correios em Aguada de Cima e o adiamento para 2020 do início das obras no mercado municipal de Águeda. Outro dos destaques vai para as urgências do hospital e as residências universitárias, obras que esperam pelo visto do Tribunal de Contas para poderem avançar, envolvendo um investimento de um milhão e 900 mil euros, dos quais 1,1 milhões correspondem à comparticipação da Câmara Municipal de Águeda.

O espetáculo com a Orquestra Gulkenkian no Centro de Artes de Águeda (esta sexta-feira) e o aniversário do Rotary Club de Águeda (com o anúncio da requalificação de uma residência) são também destaques na primeira página do Região de Águeda.

Relativamente a freguesias, mais três temas merecem chamada à primeira página do Região de Águeda: a festa dos Santos Mártires (em Travassô), as eleições intercalares nas Talhadas e as respostas que os Pioneiros pretendem criar para migrantes e minorias étnicas em Mourisca do Vouga.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.