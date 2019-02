Região de Águeda | edição da semana – n.º 1044

A edição da semana do Região de Águeda destaca a “qualidade artística elevada em propostas culturais de Águeda”, com menção a três espetáculos nas duas última semana no Centro de Artes de Águeda: Carmina Burana foi um sucesso interassociativo; o concerto evocativo do centenário do combate das Barreiras “salvou” as comemorações envergonhadas; e os professores do Conservatório de Música de Águeda protagonizaram o concerto dos 24 anos da instituição.

A delegação de competências, que o governo pretende transferir para os municípios, está na ordem do dia, com a reunião do executivo municipal de Águeda e a sessão da Assembleia Municipal, que no limite do prazo vão ter que se pronunciar sobre o que Águeda aceita ou não.

O Região de Águeda destaca ainda na primeira página os 50 anos do Grupo Folclórico da Região do Vouga, a crítica que o presidente da Casa do Povo de Valongo do Vouga dirigiu sobre a reduzida participação dos sócios na assembleia geral da instituição, a homenagem que a ARCOR prestou ao sócio n.º 1 nos 40 anos da instituição e os contratos com as freguesias que a Câmara vai assinar para pagar obras de 2018.

O Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.