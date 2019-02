Região de Águeda | edição da semana – n.º 1045

A edição da semana do jornal Região de Águeda destaca o peso das transferências da administração central e dos fundos comunitários nas receitas do município de Águeda, bem como a receita proveniente dos impostos municipais, especialmente do IMI. “Cada aguedense paga 109,4 euros de IMI por ano” é o título de primeira página, valor que resulta da receita “per capita” obtida pela Câmara de Águeda em 2017.

Nos dois trabalhos, o Região de Águeda compara a realidade de Águeda com os municípios da CIRA/Região de Aveiro e dá conta dos municípios do país onde os valores são mais elevados e mais baixos. De Aveiro a Sever do Vouga, de Albufeira ao Corvo, e de Lisboa ao Corvo… Podem ser lidos nas páginas 2 e 3 nesta edição do Região de Águeda.

As fotografias dos 88 alunos do quadro de mérito do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul são publicadas na edição do Região de Águeda. Receberam os diplomas nas comemorações dos 92 anos da Escola Secundária Marques de Castilho.

O Região de Águeda faz ainda um balanço à cantata Carmina Burana, espetáculo que reuniu várias associações culturais no Centro de Artes de Águeda.

A proposta da Câmara de Águeda quanto à delegação de competências do governo para a autarquia foi ratificada pela Assembleia Municipal. Além deste tema, outra chamada à primeira página para a não participação da equipa se seniores femininos do Recreio de Águeda na taça dos clubes campeões europeus de corta-mato.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.